BCE, Nagel: tassi non sono su una vetta ma su un crinale montuoso

(Teleborsa) - "" sui tagli ai tassi di interesse, "perché vi è ancorasul futuro sviluppo economico e dei prezzi". Lo ha affermato, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), in un discorso a Lipsia."In senso figurato:da cui le cose inevitabilmente scendono - ha spiegato - Ci vedo più sul crinale di una montagna dove dobbiamo ancora trovare il punto giusto per l'ulteriore discesa". "Di conseguenza, la scorsa settimana il Consiglio direttivo della BCE ha ribadito che prenderà le decisioni in base ai dati e riunione per riunione", ha aggiunto.