GDF, sequestri per 33 milioni a Iperal e Kuehne+Nagel per illecita somministrazione di manodopera

(Teleborsa) - La Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione aemessi dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di due società (), entrambe operanti in Lombardia, rispettivamente nel settore della grande distribuzione organizzata e degli spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, per l'importo complessivo diLe indagini hanno a oggetto il fenomeno della. Le ipotesi investigative - spiega il Procuratore della Repubblica Marcella Viola - riguardano complesse frodi fiscali derivanti dall'utilizzo, da parte delle due beneficiarie finali, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d'appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all'emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti.In particolare, ricostruendo la "filiera della manodopera", è stato rilevato che i rapporti di lavoro con le società committenti sono stati "schermati" da società "filtro" che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società "serbatoio"), che hanno