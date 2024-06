Italia, Intesa: probabile contrazione nel 2° trimestre per produzione industriale

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Laè scesa inaspettatamente ad aprile, di -1% m/m (-2,9% a/a) da un precedente -0,5%, lasciando il settore industriale. Lo afferma Andrea Volpi, economista di, in una nota che segue i dati Istat di questa mattina La produzione industriale italiana non cresce da quattro mesi e la variazione tendenziale è negativa da 15 mesi. Di conseguenza, il livello di produzione è ora"Sospettiamo che la recente sotto-performance possa essere in parte dovuta al rallentamento tedesco che si riflette sui produttori italiani, ma potrebbero esserci anche ragioni interne - si legge nel report - In particolare, oltre ad una ancora debole domanda di beni, i ritardi legati alla pubblicazione dei decreti attuativi delstanno probabilmente frenando la produzione di beni strumentali".Nel complesso, Intesa Sanpaolo ritiene che sia il settore industriale che quello delle costruzioni, quest'ultimo colpito dalla fine degli incentivi per le ristrutturazioni edilizie, possano, supportando la sua previsione per cui il PIL potrebbe rallentare a 0,1% t/t da 0,3% t/t. In ogni caso, stima che l'economia riprenderà slancio nella seconda metà del 2024.