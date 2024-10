Biesse, CdA convoca assemblea per il 18 novembre

Biesse

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, in data odierna, ha annunciato lae in unica convocazione per il giornoPer la parte ordinaria, l'assemblea sarà chiamata a deliberare in merito all'autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioniproprie. Per la parte straordinaria, i soci delibereranno in merito all'integrazione dell'art. 6 dello Statuto Sociale sul voto maggiorato ed alla mpodofica degli art. 11 (partecipazione tramite rappresentante designato) e degli artt. 16 e 19-bis in materia di nomina degli organi sociali. .