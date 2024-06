Al via SACE4Innovation: eventi e promozioni per la transizione digitale e sostenibile delle aziende italiane

(Teleborsa) - Al via, l’iniziativa che si inserisce nell’ambito del percorso che SACE sta portando avanti, a partire dalle linee guida del piano industriale, per supportare le aziende e le PMI italiane che vogliono investire in innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità, ovvero nel proprio futuro e in quello del Paese., con SACE4Innovation, grazie ad una serie di appuntamenti di formazione e networking fisici e digitali, le imprese potranno approfondire i prodotti e servizi SACE, confrontarsi con le nuove opportunità offerte nei settori del futuro accedere a nuove occasioni di business, proteggersi dai rischi e finanziare la propria crescita in ottica di innovazione tecnologica.“Oggi, le tecnologie stanno cambiando la nostra società, generando nuove opportunità con impatti significativi sulla crescita. È un potenziale da cogliere per rafforzare la competitività delle aziende e contribuire allo sviluppo e al futuro del Paese. E SACE c’è, con eventi fisici e virtuali e una promozione dedicata con soluzioni gratuite a supporto dell’innovazione”, ha dichiarato, Chief Marketing & Sales PMI & Property Management Solution di SACE. “Con SACE4Innovation vogliamo rafforzare il nostro ruolo di partner strategico al fianco delle aziende italiane, diffondendo la cultura della valutazione e della gestione del rischio, per permettere alle imprese di cogliere in sicurezza tutte le opportunità di business che offre il mercato”.