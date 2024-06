algoWatt affitta a BlueCube il ramo d'azienda "Green Mobility"

algoWatt

(Teleborsa) -, società in liquidazione giudiziale quotata su Euronext Milan, ha comunicato che i commissari liquidatori hanno sottoscritto undenominato "Green Mobility" alla società. L'operazione prevede il pagamento di un corrispettivo mensile pari a 500 euro, avrà una durata di cinque mesi e comprende i servizi "Personal Bus" (logistica del trasporto pubblico in alcuni comuni italiani) e "Tow Services Aci" (logistica dell'assistenza stradale Aci).Con l'operazione di affitto del ramo d'azienda, vengonoa BlueCube: il know-how sviluppato da algoWatt relativo alle attività sopra citate; le attrezzature e i software applicativi oggetto dei servizi di green mobility; l'utilizzo dei marchi inerenti alle soluzioni comprese nel ramo d'azienda; i contratti con clienti e fornitori; i rapporti di lavoro relativi a 5 dipendenti algoWatt altamente professionalizzati.Nell'ambito dell'operazione, BlueCube ha formulato unadel ramo d'azienda al prezzo di 100 mila euro, il cui pagamento sarà integralmente effettuato in denaro entro la data dell'atto di cessione (subordinato all'aggiudicazione della procedura competitiva che sarà indetta dalla procedura della liquidazione giudiziale).