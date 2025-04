Crowdfunding immobiliare, Trusters (Crowdfundme) lancia sezione green

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, la piattaforma italiana di lending crowdfunding immobiliare, parte del, primo portale italiano di crowdinvesting quotato in Borsa, annuncia il lancio ufficiale della sua nuova sezione green, dedicata a progetti di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili. Un'area pensata per offrire agli investitori nuove opportunità ad alto impatto ambientale, i cui rendimenti saranno generati attraverso due principali canali: la vendita di progetti basati sullo sfruttamento di fonti energetiche, sviluppati su misura per strutture ricettive e commerciali e la valorizzazione di aree destinate all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Due modalità complementari, pensate per generare ritorni economici sostenibili nel breve e medio periodo, contribuendo, al tempo stesso, in modo concreto alla transizione ecologica.La nuova sezione sarà inaugurata dalazienda con oltre 15 anni di esperienza e una media di 400-500 impianti realizzati ogni anno. L'iniziativa prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 761 kW, composto da 1.228 pannelli solari, 614 ottimizzatori e 7 inverter trifase, presso il, struttura ricettiva di lusso nel Biellese. L'operazione punta a garantire autonomia energetica alla struttura, creare una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), condividere e vendere l'energia prodotta in eccesso e contribuire concretamente alla riduzione delle emissioni di CO2.Quanto ai, la durata è di 12 mesi, il rendimento stimato minimo annuo è dell'11% e il Tasso Early Bird, per chi effettua la prenotazione entro le prime 24 ore dal lancio, è dell'1%."Con la sezione Green vogliamo offrire agli investitori l'opportunità di supportare progetti che coniugano redditività e sostenibilità ambientale. È un'evoluzione naturale per Trusters, che continua a proporre soluzioni concrete per costruire un futuro più consapevole,” ha dichiaratoAttiva dal 2018,ha già concluso 415 progetti finanziati, per un totale raccolto di oltre 75,6 milioni di euro, con un ROI lordo medio del 10,1% e 54,9 milioni di euro già restituiti agli investitori.