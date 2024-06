BCE, Lane: approccio ancorato a dati, nessun impegno su tassi

(Teleborsa) -la scorsa settimana si propone di garantire il, come "riconfermato nelle proiezioni di dicembre, marzo e giugno". Lo ha ricordato, membro delintervenendo alla National Banking Conference in Irlanda."Con l’avvicinarsi del 2025 ladel previsto ritorno all’obiettivo", ha sottolineato il banchiere, riconoscendo che "la velocità complessiva della".Citando le più recenti stime formulate dagli economisti dell'Eurotower, Lane ha rimarcato cheche "il compito attuale della politica monetaria è quello di garantire la completa disinflazione, con un ritorno tempestivo dell’inflazione alll'0obiettivo del 2% e un assestamento a questo livello su una base sostenibile"., trainata principalmente dal continuo aggiustamento alla passata impennata dell’inflazione. Il tasso di crescita del reddito per dipendente è aumentato dal 4,9% nel quarto trimestre del 2023 al 5,0% nel primo trimestre, riflettendo in gran parte un aumento della crescita dei salari negoziati dal 4,5% al ??4,7%", ha spiegato il banchiere, aggiungendo che si prevede cheSebbene la crescita salariale sia destinata a rappresentare ilnel 2024, l’impatto dell’aumento del costo del lavoro sui prezzi è", ha sottolineato Lane, ricordando "la nostra politica monetaria restrittiva stasui prezzi al consumo".Sulla base di queste consideazioni, Lane conferma che bisognerà "per determinare il livello appropriato e la durata della restrizione. Nel corso del tempo, i dati in arrivo dovrebbero fornire informazioni sull’equilibrio tra le dinamiche di aggiustamento del livello dei prezzi (che dovrebbero gradualmente estinguersi) e la componente sottostante più problematica e persistente dell’inflazione".sotto tre punti di vista: le implicazioni per le prospettive di inflazione, la dinamica dell'inflazione di fondo e lo stato di trasmissione della politica monetaria.a medio termine del 2% in modo tempestivo e manterremo i tassi ufficiali sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario a raggiungere questo obiettivo", ribadisce Lane, precisando "su un particolare percorso e continueremo ad adottare un approccio incontro per incontro per determinare il livello e la durata appropriati della restrizione"."Le proiezioni di base riflettono la curva dei rendimenti di mercato, che prevede una serie di tagli dei tassi nel 2024 e nel 2025", afferma il banchiere, anticipando la possibilità di che uno "dei tassi rispetto al percorso del tasso di riferimento incorporato nelle proiezioni".