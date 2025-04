Verbali BCE: taglio e pausa sono sul tavolo ad aprile, a seconda dei dati in arrivo

(Teleborsa) - Nella2025, i membri del consiglio direttivo si sono trovati d'accordo sulla proposta del capo economista Philip Lane didi politica monetaria sostituendo "la politica monetaria rimane restrittiva" con "la politica monetaria sta diventando significativamente meno restrittiva". Questo cambiamento è stato visto come "un". È quanto emerge dai verbali del meeting pubblicati oggi.Da un lato, è stato riconosciuto che, dopo una sequenza sostenuta di riduzioni dei tassi, il tasso di riferimento era senza dubbio meno restrittivo rispetto alle fasi precedenti dell'attuale fase di allentamento, ma era entrato in un intervallo in cui era più difficile determinare il livello preciso di restrizione. A questo proposito,, poiché la politica monetaria era già diventata meno restrittiva con il primo taglio dei tassi nel giugno 2024. D'altro canto, mentre i tassi di interesse erano già stati tagliati in modo sostanziale, la formulazione non escludeva ulteriori tagli, anche se l'entità e la tempistica di tali tagli erano difficili da determinare ex ante.Nel complesso, si è ritenuto ", con un taglio e una pausa sul tavolo, a seconda dei dati in arrivo", viene sottolineato. La modifica proposta nella comunicazione è stata anche vista come una naturale progressione rispetto alla modifica precedente, implementata a dicembre. Ciò aveva rimosso l'intenzione di rimanere "sufficientemente restrittiva per tutto il tempo necessario" e si era spostata sulla determinazione della posizione di politica monetaria appropriata, riunione per riunione, a seconda dei dati in arrivo. Da questa prospettiva "non c'era bisogno di identificare il tasso di interesse neutrale, in particolare dato che la politica futura potrebbe dover essere superiore, uguale o inferiore al neutro, a seconda delle prospettive di inflazione e crescita".Sul fronte dei, il consiglio direttivo considerava il loro impatto sui partner commerciali come "chiaramente negativo per l'attività", mentre "". "Per quest'ultima, un effetto positivo nel breve termine, in parte guidato dal tasso di cambio, potrebbe essere ampiamente controbilanciato da pressioni al ribasso sui prezzi derivanti da una domanda inferiore, soprattutto nel medio termine - si legge nei verbali - È stato sottolineato che era difficile determinare, ex ante, l'impatto delle misure protezionistiche, poiché ciò dipenderebbe in modo cruciale da come le misure venivano implementate ed era probabile che dipendesse dallo Stato e dalla scala, in particolare variando con la durata delle misure protezionistiche e l'entità di eventuali misure di ritorsione".Per quanto riguarda lale recenti dinamiche del credito hanno mostrato che la trasmissione della politica monetaria, con sia il restringimento passato che i recenti tagli dei tassi di interesse che si sono trasmessi senza problemi ai tassi di interesse di mercato, alle condizioni di finanziamento, compresi i tassi di prestito bancario, e ai flussi di credito. I tagli graduali e cauti dei tassi hanno contribuito in modo sostanziale ai progressi compiuti verso un ritorno sostenibile dell'inflazione all'obiettivo e hanno garantito che le aspettative di inflazione rimanessero ancorate al 2%, assicurando al contempo un atterraggio morbido dell'economia.Guardando al futuro, è stato sottolineato che i probabili shock all'orizzonte, compresi quelli derivanti dall'escalation delle tensioni commerciali e dall'incertezza più in generale, rischiavano di pesare in modo significativo sulla crescita. Si è sostenuto che "questi fattori potrebbero- viene osservato - Inoltre, è stato sostenuto che il recente apprezzamento dell'euro e il calo dei prezzi dell'energia dalla data di scadenza per le proiezioni del personale, insieme al raffreddamento del mercato del lavoro e alle aspettative di inflazione ben ancorate, hanno attenuato le preoccupazioni sulla revisione al rialzo del profilo di inflazione a breve termine e sui rischi al rialzo per l'inflazione in generale. Da questa prospettiva, è stato sostenuto che essere prudenti di fronte all'incertezza non equivaleva necessariamente a essere graduali nell'adeguare il tasso di interesse. Al contrario, è stato sostenuto che alti livelli di incertezza, anche in relazione alle politiche commerciali, agli sviluppi della politica fiscale e ai servizi rigidi e all'inflazione interna, richiedevano cautela nell'impostazione delle politiche e soprattutto nella comunicazione".