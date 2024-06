Clima, Sollazzo (EDF): "MethaneSAT, il satellite per misurare le emissioni di metano che aiuterà anche l'Italia"

(Teleborsa) - “Non si può gestire ciò che non si può misurare e questo è certamente vero quando si tratta di ridurre le emissioni di metano, uno dei maggiori responsabili del cambiamento climatico con più di 80 volte il potenziale di riscaldamento della CO2 nei primi 20 anni dall’emissioni in atmosfera”, ha dichiarato, Senior Director EU Transition Energy di Environmental Defense Fund, intervenendo all’evento di presentazione del Rapporto di Legambiente sui rischi delle dispersioni e sprechi di gas metano "C'è puzza di gas".“Per questo motivo abbiamo sviluppato MethaneSAT, un satellite in grado di misurare le emissioni che altri satelliti non sono in grado di vedere contribuendo a fornire il primo quadro globale veramente completo delle emissioni di metano, mettendo a disposizione di tutti i dati raccolti in modo gratuito, accessibile e trasparente. MethaneSAT sarà uno strumento utile anche per i piani di riduzione delle emissioni di metano dell’Italia che ha l’ambizione di diventare hub energetico per l’Europa nel Mediterraneo, facendo da ponte tra l’Europa e i Paesi del Nord Africa con il doppio obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per l’UE e supportare i Paesi produttori nelle azioni di mitigazione”, ha aggiunto.