Fitch, condizioni favorevoli hanno spinto emissioni high-yield in Italia

Telecom Italia

(Teleborsa) - Emittenti meno ciclici, un numero limitato di piccole operazioni e obbligazioni utilizzate come strumenti di debito preferiti hannodel mercato dei capitali di debito in Europa. Lo afferma Fitch Ratings in un report sul tema.Le condizioni di mercato favorevoli dal 2023 hanno portato a una f, supportata da significativi afflussi di capitale in fondi high-yield e formazione di CLO. Questo fattore, combinato con una qualità creditizia stabile per gli emittenti italiani, ha portato a una forte ondata di rifinanziamenti e ad alcune nuove operazioni nel paese negli ultimi 12-18 mesi.hanno rifinanziato le prossime scadenze scaglionate, mentre i nomi LBO di categoria "B" hanno rifinanziato le loro strutture di capitale, assicurandosi condizioni migliori per finanziare l'espansione.Gli investitori hanno anche mostrato un approccio costruttivo verso le ricapitalizzazioni dei dividendi, le emissioni di debito subordinato e gli. In particolareha ceduto la sua rete di linea fissa a Optics Bidco attraverso un complesso esercizio di gestione delle passività. Ciò ha contribuito a eliminare i premi di rendimento italiani visti in passato, si legge nel rapporto.