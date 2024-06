IDNTT entra nel capitale di C41 per diversificare nel mondo del fashion e del design

IDNTT

(Teleborsa) -, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un, che consente a IDNTT di detenere una. Sulla base degli accordi sottoscritti tra le parti, IDNTT detiene inoltre, un'opzione di acquisto di un ulteriore 41%, che potrà esercitare facoltativamente sulla base delle proprie valutazioni entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, e che le consentirà di arrivare a detenere il 51% del capitale.C41 è una, con un portafoglio di clienti fidelizzati tra i brand più rilevanti nel settore del fashion (LVMH, Giorgio Armani, Moncler, Luxottica, Tod's, Zegna, Bottega Veneta, Nike, Golden Goose) e del design (Alessi, B&B Italia, Flos, Fornasetti). In particolare, C41 si occupa di ideare e produrre contenuti di comunicazione e marketing mettendo in campo l'esperienza dei soci Leone Balduzzi, Barbara Guieu e Luca Caizzi.Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 C41 ha generatodelle vendite pari a 4,4 milioni di euro, con unpari a 320 mila (rettifiche per costi che avrebbero dovuto essere stati capitalizzati), EBITDA pari a 163 migliaia, EBITDA margin adjusted pari a circa il 7%, EBITDA Margin pari a 4%, unpari a 38 migliaia e una IFN cash positive per circa 7 mila.C41 possiede inoltre una partecipazione pari al 33,33% nellaC41 Holding BV che a sua volta controlla al 100% la società C41 BV che nel 2022 ha generato ricavi delle vendite pari a 1,2 milioni, con un EBITDA pari a 278 mila, EBITDA Margin pari al 23%, utile pari a 233 mila e IFN cash positive per 258 mila."L', settore che ha un bisogno quotidiano di contenuti per presentare i prodotti e valorizzare i brand, era uno degli obiettivi che avevamo dichiarato in fase di IPO - commenta il- Oggi possiamo comunicare ai nostri azionisti di aver raggiunto anche questo importante obiettivo grazie alla nostra costanza, coerenza e motivazione".