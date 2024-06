NextGeo, esercitata integralmente l'opzione greenshoe

NextGeo

Alantra

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, ha comunicato cheha, anche per conto di(Global Coordinator), l'L'esercizio dell'Opzione Greenshoe ha avuto ad oggetto l'acquisto, pro-quota, di 1.200.000 azioni di titolarità dei soci di NextGeo, Dynamic Europe S.r.l. (facente capo ad Attilio Ievoli), VR Consulting S.r.l. (facente capo a Giovanni Ranieri), PM Consulting S.r.l. (facente capo a Giuseppe Maffia), FG Consulting S.r.l. (facente capo a Fabio Galeotti). Ilè stato pari a 6,25 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento, per un controvalore complessivo pari a 7.500.000 euro.A seguito dell'esercizio dell'Opzione Greenshoe, ilha riguardato 9.200.000 azioni ordinarie, di cui: 8.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dell'IPO; 1.200.000 azioni ordinarie rivenienti dall'integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe.Pertanto, l'ammontare complessivo dellaè pari a circa 57,5 milioni di euro mentre ilsi attesta al 16% delle azioni ordinarie.