Wall Street, per gli analisti è vicina a una correzione dai record

(Teleborsa) - Laha ripetutamente aggiornato i loro, a dispetto di una, che ha chiaramente deluso gli investitori tirandosi indietro rispetto ad un taglio dei tassi d'interesse: se ad inizio anno si attendevano sei tagli, adesso se ne farà al massimo uno o due prima della fine dell'anno e nulla è assicurato, perchè l'inflazione resta troppo alta., pur avendo annunciato un taglio di 25 punti la scorsa settimana,e conferma che si muoverà in base dia dati. Occorre allora chiedersi qual è la situazione dei mercati e dell'economia USA.La situazione dei mercati è più che positiva, il che fa ritenere che una correzione sia alle porte. I tre indici americani hanno aggiornato i loro record storici di recente. Il più clamoroso è stato quello dell'che è volato, avvicinando moltissimo la resistenza di 5.400 punti. Da inizio anno l'indice ha guadagnato il 13,4%.Forte anche il, che ha finalmente, con un rialzo da inizio anno del 14,5%. Dopo aver superato la soglia die 38mila, si mostraa 38.868 punti, anche se la performance da inizio anno è meno impressionante (+3,1%).quest'anno si è mostrata, a dispetto di una inflazione ancora alta, che ha convinto la Federal Reserve ad attendere tempi migliori per un taglio del tassi. Taglio che non è certo atteso questa settimana, ma slitterà almeno sino a settembre.Il, come confermato dai numeri sul Job Report, si conferma. Questo di traduce in unae in una crescita degli, con l'effetto collaterale di mantenere un po' alti i prezzi.Secondo Michele de Michelis, Presidente e Cio di, "sono alcuni gestori importanti che sostengono, che la situazione non sia poi così rosea", come dimostra il fatto che "nelle ultime conf-call moltissimi manager di aziende quotate, nel tentativo di mantenere i margini di profitto, hanno anticipatoche si rifletteranno inevitabilmente sul mercato del lavoro. Pertanto, dovrebbeproprio su quella forza deiche ha sostenuto in maniera così importante il ciclo, con la conseguenza di(mercato lavoro forte/ alti consumi / alti utili) che ha messo le ali ai mercati azionari"."Di recentedella sua holding, proprio nel momento in cui quella media dei gestori americani si trova invece al suo livello minimo. Questo fatto, di solito,", spiega ancora l'analista di Frame AM, indicando che il mercato ed i suoi operatori offrono segnali inequivocabili."Noto però che quando i tassi del decennale americano superano il 4,6% anche l’indice S&P 500 comincia a innervosirsi e questo mi conferma che il vero rischio rimane l’inflazione. E poiché parliamo di inflazione, non possiamo non guardare alleche sono volate in parecchi settori e potrebbero essere il terzo incomodo a", afferma de Michelis, aggiungendo "vedremo se anche questa volta avrà avuto ragione Warren Buffett".