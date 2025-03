Wall Street a picco su timori dazi e recessione

Dow Jones

(Teleborsa) -, penalizzata come l'Europa e l'Asia dai timori di unfra Stati uniti e paesi partner, dopo una indiscrezione del Wall Street Journal che parlava dell'imposizione di dazi più ampi da parte dell'Amministrazione Trump.quando saranno annunciati i dazi reciproci ed in cui Trump potrebbe anche annunciare tariffe contro altri settori come materie prime, semiconduttori e prodotti farmaceutici. Una scadenza che il presidente americano ha sibillinamente battezzato comeGli indici USA si apprestano a chiudereappesantiti dalle crescenti preoccupazioni commerciali ed economiche. Il timore è che le tariffe di Trumpeconomica degli Stati Uniti nei prossimi mesi. Goldman Sachs vede unanei prossimi 12 mesi (PIL all'1%) e si aspetta anche che l'inflazione aumenti ulteriormente oltre l'obiettivo del 2% della Federal Reserve nel 2025.A questo punto si guarda anche al, in uscita venerdì, che dovrebbe evidenziare la creazione diA New York, si muove sotto la parità il, che scende a 41.334 punti, con uno scarto percentuale dello 0,60%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 5.512 punti, ritracciando dell'1,23%. Giù il(-2,02%) e l'(-1,52%).