Tonica Wall Street dopo il raffreddamento dell'inflazione

(Teleborsa) -, dopo che i dati pubblicati prima dell'apertura del mercato hanno mostrato un, anche gli investitori rimangono preoccupati sull'impatto economico delle politiche commerciali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. dati del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti hanno mostrato che l'è aumentato del 2,8% su base annua a febbraio rispetto all'aumento del 2,9% previsto dagli analisti, mentre su base mensile l'indice è aumentato dello 0,2%, rispetto a un aumento stimato dello 0,3%.Ieri Wall Street ha archiviato le contrattazioni nuovamente con segni negativi, anche se i principali indici hanno mostrato una reazione dai minimi di giornata grazie anche al fatto che l'applicazione deiresta al 25%. Il presidente Trump aveva minacciato di raddoppiare tale tariffa in risposta all'applicazione, poi ritirata, di un aumento della tassa da parte del Governo dell'Ontario sull'energia fornita a tre Stati confinanti degli Stati Uniti.Intanto, laha annunciato a partire dal mese prossimo, dopo che l'aumento dei dazi di Trump su tutti le importazioni di acciaio e alluminio statunitensi è entrato in vigore; la mossa del presidente statunitense ripristina dazi complessivi al 25% su tutte le importazioni di metalli ed estende le imposte a centinaia di prodotti a valle realizzati in questo materiale.Il tema delle politiche commerciali rimane cruciale in un contesto di mercato condizionato anche dalle maggiori preoccupazioni riguardo a un deciso rallentamento della crescita economica negli USA.ha abbassato il suo obiettivo di fine 2025 per l' S&P 500 a 6.200 da 6.500, mentrevede undi circa il 40%, rispetto al 30% di possibilità all'inizio dell'anno.Guardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,35%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 5.635 punti (+0,98%). In netto miglioramento il(+1,85%); sulla stessa linea, sale l'(+1,3%).