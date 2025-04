Wall Street, il secondo trimestre parte in rosso in attesa di maggiore chiarezza sui dazi

Johnson & Johnson

PVH

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, mentreche saranno imposti dagli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump è pronto a svelare i dazi domani, 2 aprile, dopo che domenica ha detto che le nuove imposte includeranno tutti i paesi, ma i dettagli specifici sono scarsi.Secondo quanto scritto dal Washington Post, gli assistenti della Casa Bianca hanno redatto unanegli Stati Uniti. L'annuncio formale è previsto per le 15:00 ET di mercoledì (le 21 italiane), ha detto a Fox News il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent.L', secondo gli analisti di Wolfe Research. Nonostante le persistenti speranze che Trump possa usare i dazi come merce di scambio e che alla fine saranno di breve durata, le mosse potrebbero rivelarsi più durature, hanno sostenuto gli analisti: "Trump è determinato a orchestrare una ristrutturazione dell'economia statunitense e del sistema commerciale globale, e vede i grandi dazi come il suo strumento più forte per raggiungere quella visione, non solo una fonte di leva negoziale".Tra i, occhi puntati su, dopo che un giudice fallimentare degli Stati Uniti ha respinto la proposta da 10 miliardi di dollari della società per porre fine a decine di migliaia di cause legali che sostenevano che il suo talco per bambini e altri prodotti a base di talco causano il cancro alle ovaie; su, dopo che le previsioni di utili annuali del produttore di abbigliamento hanno superato le stime degli analisti.Guardando aidi Wall Street, illima lo 0,49%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.597 punti (-0,37%). Consolida i livelli della vigilia il(-0,12%); leggermente negativo l'(-0,27%).