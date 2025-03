Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione in avvio negativo per Wall Street, tra la confusione sui dazi e le tensioni per una possibile recessione. Ilche sta lasciando sul parterre lo 0,84%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 5.621 punti. Variazioni negative per il(-0,92%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l'(-0,63%).Gli occhi degli investitori restano puntati sulle trimestrali societarie, con i conti di Fedex e Nike che alimentano i timori per l'andamento dell'economia statunitense.Povera di spunti l'agenda macroeconomica.