Dazi auto Cina, Russo (Conftrasporto): bene Ue, così si tutela la filiera europea

(Teleborsa) -, dazi europei su quelle cinesi: il presidente di Conftrasporto-Confcommercioaccoglie positivamente la notizia dell’istituzione di dazi compensativi da parte dell’Unione Europea sui veicoli elettrici cinesi. “Bene l’Ue su questo tema - dichiara Russo - La decisione di applicare dazi dal 17% al 38% non può che trovarci d’accordo poiché tutela la filiera europea e limita il pericolo dell’invasione delle produzioni cinesi, che presentano rischi e livelli di qualità ben diversi da quelli comunitari”.“Tra l’altro seguiamo l’esempio di altri grandi Paesi, come gli, per arginare un fenomeno che potrebbe rivelarsi dannoso e, contemporaneamente, per sostenere la qualità della”, conclude Russo.