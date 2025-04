Trump: non prendo né il merito né il discredito del mercato azionario

(Teleborsa) - ". Dico solo che abbiamo ereditato un disastro". Lo ha detto, presidente degli Stati Uniti, parlando con i giornalisti durante una riunione di Gabinetto in occasione dei suoi primi 100 giorni della sua seconda presidenza.Trump ha cercato quindi di prendere le distanze dalle fluttuazioni di Wall Street, nonostantequando è salita dopo la sua elezione. I principali indici azionari statunitensi si attestavano ai massimi storici alla fine del mandato di Joe Biden.Trump ha, che oggi hanno mandato in rosso Wall Street, sostenendo che i dati governativi mostrano un aumento degli investimenti interni come un segnale che il suo nuovo regime dei dazi sta funzionando., ci stavamo un po' abituando", ha detto Trump, spiegando che "ci vuole un po' di tempo per costruire quelle strutture, ma stanno arrivando con numeri enormi".Parlando dei dazi, Trump ha detto che "", aggiungendo di non essere "contento" del forte calo degli scambi commerciali tra le due nazioni. "Voglio che la Cina vada bene - ha continuato - Voglio che ogni Paese vada bene, ma anche loro devono trattarci equamente".