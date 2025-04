Tech e auto spingono Tokyo, la guerra commerciale con gli Usa frena la Cina

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino di, che mostra un guadagno dello 1,02% sul, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità(-0,67%).Buona la performance del listino giapponese sostenuto dalla ripresa deie deldopo gli annunci della Casa Bianca che ha precisato che icon laescluderanno ie che ha ipotizzato un ritiro di quelli previsto sulledi auto dall'estero.Contrastata invece la seduta dei listini cinesi, con latrache continua a preoccupare i mercati nonostante l'apertura di Washington a possibili esenzioni ai dazi attualmente in vigore. Una posizione che non rassicura gli investitori dato che il presidente Trump ha precisato che tali esenzioni avranno in ogni caso carattere temporaneo.In attesa dei dati sul PIL, intanto, la banca svizzeraha abbassato ledellaper il 2025 proprio a causa dei dazi imposti dagli Usa portandola al 3,4% rispetto al 4% indicato in precedenza. Per il 2026 ilè stato mantenuto al 3%.Senza direzione(+0,15%); buona la prestazione di(+1,01%).Balza in alto(+2,06%); sulla stessa linea, in moderato rialzo(+0,24%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,17%. Brillante rialzo per l', che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,70%. Seduta decisamente positiva per l', che tratta in rialzo del 4,67%.Il rendimento dell'tratta 1,36%, mentre il rendimento delè pari 1,66%.