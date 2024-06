Fed pronta a confermare atteggiamento attendista: focus su dati inflazione

(Teleborsa) -. Il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, questa sera, dovrebbe annunciare un sostanzialee confermare l'aspettativa di un. Sviluppi pressoché scontati, in risposta agli ultimi dati occupazionali pubblicati la scorsa settimana ed alle attese per il dato sull'inflazione in uscita oggi.della Fed sui tassi d'interesse, che dovrebbero essere confermati nella banda di oscillazione del 5,25-5,50%. La banca centrale americana, poi, dovrebbe confermare la sua impostazione restrittiva (più falco che colomba) e la politica dei(più alti più a lungo).Il FOMC, dunque, ribadirà la necessità di centrare al più presto l'obiettivo di ridimensionamento dell'inflazione, anche in base ai dati che usciranno questo pomeriggio, e di, a conferma della inedita strategia del(resta a guardare).Il, come noto, impone ai banchieri di soddisfare le due condizioni della piena occupazione e della stabilità dei prezzi. Fra i dati più osservati c'è dunque il, che la scorsa settimana ha sorpreso molto positivamente il mercato. I "non-farm payrolls" (), a maggio 2024, sonodegli analisti che stimavano un aumento di 182 mila posti di lavoro e contro i 165mila posti aggiunti nel mese di aprile. Il tasso di disoccupazione, invece, è risalito leggermente al 4% dal 3,9% precedente.L'attenzione è puntata anche sui: il dato di maggio, secondo il consensus degli analisti,registrato ad aprile, dopo l'impennata al 3,5% registrata a marzo, ben lontana dal 3,1% registrato a gennaio. una inflazione che si conferma troppo alta a causa delle dinamiche salariali, che continuano a condizionare il dato.Ilcontinua ad aggiornare i suoi, indifferente ad una Fed più prudente ed attendista. L'indice Nasdaq e l'indice S&P 500 hanno nuovamente aggiornato i massimi storici la vigilia e continuano ad essere sospinti dalla tecnologia e dal rally di società come Nvidia, la big dei chip per l'intelligenza artificiale.D'altro canto, anche ilsconta un atteggiamento attendista dei banchieri centrali: idi nuovo la scorsa settimana, dopo l'uscita dei dati sull'occupazione più forti del previsto.Allo stato attuale, i mercati scontano una probabilità maggiore di uned un nulla di fatto nelle riunioni di giugno e luglio.taglio dei tassi, il secondo prima della fine dell'anno, che sconta i forti dati occupazionali usciti la scorsa settimana."I dati a breve termine non sono stati particolarmente incoraggianti per un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve", spiega, Senior Fixed Income Etf Strategist di, aggiungendo "la filosofia della Fed è chiara: vuole essere sicura che l’inflazione non ricominci a salire. È quindi probabile che la dipendenza dai dati sia uno dei temi trattati nei commenti sulla decisione della banca centrale".