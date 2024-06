Piano Casa, Anci, Ance: valutazione positiva, ma necessario migliorare il testo

(Teleborsa) - Il, attualmente in esame alla, ha ricevuto un'da parte dell'e dell', ma entrambe le organizzazioni hanno sottolineato la necessità di apportare alcuni emendamenti per migliorare il testo."Bene l'impianto del decreto sul Piano Casa, main particolare sulper quanto riguarda le limitazioni ai cambiamenti d'uso". Questa la posizione dell', che sta esaminando il provvedimento."In linea generale, e a sostegno di un miglioramento del provvedimento in sede di conversione, occorre introdurre correttivi finalizzati ad un maggior raccordo della nuova disciplina, soprattutto per quel che riguarda il nuovo regime sanzionatorio. Esigenza - spiega l'Anci sul proprio sito web - legata al. Serve poi un riallineamento con il codice dei beni culturali per evitare effetti distorsivi e contrari alla ratio legis di alcune nuove norme introdotte dallo stesso provvedimento".Sui mutamenti di destinazione d'uso l'Anci ha osservato che "di dettare, motivatamente, anche 'limitazioni', e non solo mere 'condizioni', ai mutamenti della destinazione d'uso degli immobili, con o senza opere". I rappresentanti dell'Anci hanno anche sottolineato l'esigenza di "lavorare ad unache si rende tanto più necessaria in quanto il decreto è già in vigore e gli uffici comunali sono in grande difficoltà rispetto alla modulistica finora utilizzata". Per l'Anci, che ha presentato in commissione un documento dettagliato, occorre anche intervenire sul tema degli interventi di ristrutturazione edilizia e più in generale delle definizioni degli interventi edilizi di cui all'art. 3 del DPR 380/01 che hanno subito negli ultimi decenni un'evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale cui occorre dare chiarezza normativa.che, dal canto suo, chiede una, ritenendo prioritarioalle norme sui mutamenti d'uso. Di seguito, le posizioni dettagliate delle due associazioni.Ance, considera il decreto un intervento "diper creare le premesse per l'avvio di ampi processi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente ai nuovi standard tecnici, tecnologici e in ultimo di vivibilità". Anche perche "senza la risoluzione delle questioni attinenti alle piccole difformitànecessarie anche alla stessa attuazione della direttiva sulla prestazione energetica".L'Associazione nazionale dei costruttori edili, nel corso dell'audizione in Commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera che sta esaminando il decreto, ha peròdella disciplina edilizia e urbanistica le cui norme sono ormai troppo datate. Nel merito delle misure del decreto, l'Ance ritiene "prioritario riservare una maggiore attenzione alle". Nello specifico "si ritiene che sia da valutare maggiormente la possibilità che le norme agevolative del decreto siano estese anche ai cambi con opere, in quanto nei processi dei cambi d'uso non è l'intervento edilizio in sè che influisce (le cui possibilità sono espressamente consentite dai piani urbanistici), quanto la relativa funzione e, pertanto, il nuovo uso che si assume all'interno della singola unità immobiliare".Poiché il decreto, sarebbe opportuno, secondo l'Ance, consentire sempre il cambio d'uso quando il passaggio avvenga tra categorie omogenee senza alcun tipo di condizione (ad esempio da residenza a studio professionale e viceversa). D'altronde già molte leggi regionali hanno previsto queste operazioni classificando le destinazioni d'uso tra loro omogenee e consentendo questi passaggi.L'Ance chiede inoltre di "'conforme a quella prevalentè nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile". Questo perchè il principio della 'prevalenzà, conclude l'Associazione - di fatto porterebbe ad ingessare ancora di più le zone dei nostri quartieri con il rischio di una 'mono-funzionalità' rispetto alle necessaria 'mixitè funzionalè. Quanto alle 'tolleranzè, l'Ance condivide gli aumenti percentuali sanabili e ritiene necessario "eliminare il limite temporale introdotto" (24 maggio 2024) al fine di riportare le tolleranze alla loro finalità di errori costruttivi ed estenderne l'applicazione alle difformità minori dove è certo il legittimo affidamento dei privati.