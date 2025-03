Ue lancia piano le emergenze: scorte per 72 ore

(Teleborsa) - "Più sicuri insieme". Con questo slogan lae l'hanno lanciato unaper sostenere gli Stati membri e migliorare la capacità dell'Europa di prevenire e rispondere alle minacce emergenti, tra cui tensioni e conflitti geopolitici, minacce ibride e cybersecurity, manipolazione e interferenza di informazioni straniere, cambiamenti climatici e catastrofi naturali. Nella strategia si incoraggia la popolazione a fare "scorte essenziali per un minimo di 72 ore in caso di emergenza" e si suggerisce la creazione di un hub di crisi Ue per "migliorare l'integrazione tra le attuali strutture di crisi Ue"."Ci baseremo su una valutazione molto semplice – ha spiegato un funzionario europeo – le minacce alla sicurezza dell'Ue e dei suoi Stati membri stanno aumentando. Ciò è correlato alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, ma va anche oltre".La strategia si basa sule comprendeper portare avanti gli obiettivi dell'Ue della preparazione, oltre a sviluppare una "cultura della preparazione fin dalla progettazione" in tutte le politiche dell'Ue, ha affermato la Commissione in una nota.In primo luogo si tratta di, sviluppando criteri minimi di preparazione per servizi come ospedali, scuole, trasporti e telecomunicazioni; e migliorando da un lato le scorte di attrezzature e di materiali critici e dall'altro l'adattamento al clima e la disponibilità di risorse naturali critiche come l'acqua. Bruxelles punta poi a, ad esempio incoraggiandola ad adottare misure pratiche, come il mantenimento di scorte essenziali per un minimo di 72 ore in caso di emergenza.La strategia prevedeper migliorare l'integrazione tra le strutture di crisi dell'Ue esistenti e coordinare meglio la risposta alle crisi. Tra gli obiettivi chiave del piano, c'è ilcon esercitazioni periodiche di preparazione in tutta l'Ue che coinvolgano forze armate, protezione civile, polizia, sicurezza, operatori sanitari e vigili del fuoco. Si prevede anche laBruxelles intende anche sviluppare una, con l'obiettivo di prevenire crisi come disastri naturali o minacce ibride.Il piano suggerisce poi lae locon le imprese per garantire la rapida disponibilità di materiali, beni e servizi essenziali e assicurare le linee di produzione critiche. Un capitolo della strategia è poi dedicato alla collaborazione con partner strategici come la Nato su mobilità militare, clima e sicurezza, tecnologie emergenti, cibernetica, spazio e industria della difesa. Nel complesso, adottando un approccio proattivo alla preparazione, l'Ue mira a costruire un continente più resiliente e sicuro, meglio equipaggiato per affrontare le sfide del XXI secolo.