Telesia, KT&Partners avvia copertura con Add e TP a 3,36 euro

Telesia

(Teleborsa) - KT&Partners hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel segmento della GO TV con 5.000 monitor installati in circa 700 location tra aeroporti, stazioni metropolitane, bus e treni. Laè "" e ilè diper azione, per un potenziale upside del 68%.Gli analisti scrivono che i ricavi pubblicitari del settore GoTV sono crollati nel 2020 (-65% su base annua) a causa delle restrizioni alla mobilità, e attualmente sono ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia del 2019. I ricavi GoTV di Telesia (32% delle vendite del gruppo nel 2023) hannoe prevedono che crescano a un CAGR 2023-27 del 12,5%, favorito dal continuo trend di ripresa, dagli investimenti pubblici nelle infrastrutture di mobilità e dal know-how tecnologico di Telesia.Secondo KT&Partners, Telesia hatra i transport agency partners e non ha mai mancato un rinnovo delle licenze, rinnovando recentemente la sua partnership con ATM (il suo principale concessionario) almeno fino al 2028.Gli analisti prevedono una crescita deia un CAGR23–27 del 7,3%, raggiungendo 18,4 milioni di euro nel FY27 (13,9 milioni nel FY23). Si aspettano che l'incidenza della maggior parte delle voci di costo sui ricavi diminuisca gradualmente (in particolare le spese per il personale) grazie alle economie di scala. Nel complesso, prevedono che l'crescerà a un CAGR del 28,5% nel periodo 2023-27, passando a 3,4 milioni nel FY27 da 1,3 milioni nel FY23, con unche raddoppierà al 18,3% nel FY27 (9,1% nel FY23). Infine, si aspettano che lamigliori da 5,7 milioni di debito netto nel FY23 a 2,8 milioni di debito netto nel FY27, grazie a flussi di cassa operativi sani e in miglioramento (conversione di cassa 2024-27 al 55% in media).