TISG cede cantiere di Viareggio a Next Yacht Group per 21 milioni di euro

The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha finalizzato la cessione del cantiere di Viareggio a Next Yacht Group, società che opera nel segmento delle imbarcazioni fino ai 50 metri, per un valore pari a 21 milioni di euro. Il cantiere di Viareggio deriva dall'acquisizione del ramo d'azienda Perini Navi, avvenuta a fine 2021.

(Teleborsa) -Il sito produttivo, parte dell'acquisizione del gruppo Perini Navi, risultava, che rappresenta il core business di TISG.L'operazionePerini Navi che TISG ha ritenuto non strategici al proprio progetto di sviluppo. Nel 2023 la società ha ceduto - per un valore pari a 12 milioni di euro - la palazzina precedentemente destinata agli uffici Perini Navi."Siamo molto soddisfatti di questa operazione, che si pone in linea con la nostra strategia di business focalizzata sul segmento degli yacht custom-made di grandi dimensioni - ha commentato l'- Siamo lieti che le attività dello storico cantiere di Viareggio potranno presto essere riavviate da un prestigioso player della nautica, aproduttiva. TISG e Perini Navi manterranno la propria presenza a Viareggio con il flagship commerciale e un hub di falegnameria situati nel cuore del porto e inaugurati lo scorso marzo".