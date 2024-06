Tesla, oggi l'assemblea su retribuzione Musk e trasloco in Texas

Tesla

(Teleborsa) - Il mercato guarda con attenzione oggi ai risultati del voto dell’assemblea degli azionistisulla retribuzione da 56 miliardi di dollari diAll'ordine del giorno anche il trasferimento della società in Texas, proposta dal CEO.La retribuzione di Musk, varata nel 2018 dall'assemblea, era stata fermata da un tribunale del Delaware che ha chiesto alla società di interpellare nuovamente gli azionisti."Entrambe le risoluzioni stanno passando con ampio margine. Grazie per il vostro supporto", ha scritto Musk pubblicando i grafici con i voti arrivati per via telematica.