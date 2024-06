Webuild, prezzato bond da 500 milioni. Richieste 2,5 volte l'offerta

Webuild

(Teleborsa) -annuncia le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, i cui proventi netti saranno destinati: al rimborso dell’indebitamento esistente della Società, anche attraverso il riacquisto, da parte della Società di: tutte le “€500,000,000 1.750 per cent. Notes due 26 October 2024” (ISIN: XS1707063589), aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 281.448.000 (le “Obbligazioni 2024”) e parte delle “€750,000,000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025” (ISIN: XS2271356201), aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a 518.552.000, ai sensi di un’offerta di acquisto lanciata dalla Società in data 10 giugno 2024 e per scopi generali del gruppo Webuild."Il successo del collocamento del nuovo bond di Webuild conferma il, da parte della comunità finanziaria internazionale e nazionale, della strategia perseguita e dei profondi cambiamenti che Webuild ha affrontato negli ultimi anni", ha commentato. La nuova emissione obbligazionaria, di 500 milioni con, segue gli straordinari risultati del Gruppo, che negli ultimi anni ha visto raddoppiare il proprio portafoglio ordini, migliorandone la qualità, e che ha mantenuto contestualmente una solida posizione di cassa netta e ridotto la leva finanziaria. Il Gruppo oggi, dopo l’intensa attività di de-risking svolta nel recente passato e grazie alle innumerevoli misure poste in essere per un continuo miglioramento della generazione di cassa, è ben posizionato per il raggiungimento dei target fissati per il 2024. Continueremo a mobilitare tutte le risorse e le energie per garantire salute e sicurezza sul lavoro, sostenibilità delle infrastrutture e generazione di cassa a beneficio di tutti gli stakeholder, quali presupposti fondamentali per continuare il processo di crescita nostro e del settore, in collaborazione con tutta la filiera".L’importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni è pari a 500 milioni con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale. Ladelle Nuove Obbligazioni è il 20 giugno 2029 e la relativa cedola annuale è del 5,375%.I risultati conseguiti con questa nuova operazione hanno mostrato un forte apprezzamento di Webuild da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con un interesse pervenuto da oltre 150 investitori, ed una, che ha permesso di ridurre il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio. Particolare rilevanza ha assunto la domanda da parte di investitori internazionali, oltre il 78% del totale, provenienti soprattutto da Regno Unito, Germania e Francia.L’emissione delle Nuove Obbligazioni permette a Webuild di accelerare il processo di rimodulazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media, e gestire con notevole anticipo la prossima principale scadenza di debito corporate, prevista a ottobre 2024.Le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).L’emissione delle Nuove Obbligazioni è prevista per il 20 giugno 2024 e l’acquisto delle Obbligazioni 2024 e delle Obbligazioni 2025 di cui la Società accetti la adesione all’Offerta di Acquisto è previsto per la medesima data.