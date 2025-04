Webuild, soci approvano dividendo di 0,081 euro per ordinarie e 0,26 euro per risparmio

Webuild

L'assemblea di Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la distribuzione agli azionisti di un dividendo per un importo pari a 0,081 euro per ciascuna azione ordinaria e 0,26 euro per ciascuna azione di risparmio esistente ed avente diritto al dividendo alla data di stacco della cedola. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 21 maggio 2025, con stacco cedola il 19 maggio 2025 (record date: 20 maggio 2025).Inoltre, è stato approvato il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, nei termini e secondo le condizioni di cui alla proposta del Consiglio di Amministrazione; e approvata la Sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti 2025, riportante il consuntivo della remunerazione corrisposta nell'esercizio 2024.