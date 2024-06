AbitareIn, TP ICAP Midcap: semestrale debole ma non preoccupante

AbitareIn

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermatoper azione ea "" su, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, visto il potenziale upside del 42%, nonostante la semestrale deludente che ha fatto scattare pesanti vendite sul titolo nella giornata di ieri.Gli analisti, in quanto il periodo di riferimento (al 31 marzo) è stato pesantemente penalizzato dagli intoppi amministrativi legati all'avvio della costruzione dei tanti nuovi progetti del gruppo. "Ancora una volta la situazione è tutt'altro che allarmante poiché permangono semplicemente dei ritardi", viene sottolineato.Per quanto riguarda le prospettive, lain quanto dipende interamente dalle decisioni delle autorità per l'autorizzazione di cinque progetti attualmente in fase di commercializzazione. TP ICAP Midcap aspetterà quindi i risultati del terzo trimestre prima di modificare eventualmente le stime (che erano già state notevolmente abbassate in seguito alla call sul bilancio annuale)."Tuttavia, è già stabilito cheper il gruppo - si legge nella ricerca - Sul piano commerciale, nonostante il gruppo abbia temporaneamente sospeso la commercializzazione a causa dell'incertezza sui tempi di autorizzazione ai lavori e di inizio del progetto, il management ha segnalato di non incontrare difficoltà commerciali nonostante il contesto, segno della rilevanza del proprio posizionamento".