eVISO, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

eVISO

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha alzato il(aper azione da 6,5 euro) e confermato il) su, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, visto il potenziale upside del 39%.Gli analisti fanno notare che il margine EBITDA dei principali rivenditori di energia elettrica è contenuto e il costo del finanziamento rimarrà elevato finché la banca centrale manterrà tassi di interesse alti. In un contesto di mercato in cui il livello medio di debito rispetto alle vendite dei concorrenti è del 58% e il costo medio del finanziamento è del 5%,che le consente di presentare risultati migliori rispetto ai suoi concorrenti.TP ICAP Midcap ha, aumentando così la posizione finanziaria netta di fine anno a 12 milioni di euro "cash" (rispetto agli 8,7 milioni di euro precedenti). Inoltre, le favorevoli condizioni di mercato hanno favorito anche società comparabili e di conseguenza i relativi multipli di valutazione.