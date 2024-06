Executive Procurement School, si conclude la terza edizione del percorso Enel-SDA Bocconi

(Teleborsa) - Torna in primo piano laper lo sviluppo di competenze utili allo svolgimento dei propri compiti e per costruire un’azienda solida e duratura. Una formazione che si sviluppae che, in ambito supply chain, si concretizza nell'individuare e selezionare i migliori fornitori, in linea con la policy aziendale, e in grado di costituire una supply chain affidabile ed efficiente. E' questo l'obiettivo della terza edizione della, un percorso di eccellenza chehanno riservato aattivi nel Global Procurement.Nellasi è tenuta oggi la: dopo il saluto iniziale di(Program Director di SDA Bocconi), sono intervenuti(Head of People and Organization di Enel),(Head of Global Services di Enel) ed(Head of Global Procurement di Enel).Dopo un primo momento di confronto con il top management, isu cui hanno lavorato in gruppo negli ultimi mesi. Si chiude così un progetto formativo d’eccellenza che prevede un percorso didattico completo, in grado di affiancare alle lezioni in aula - di- gli interventi die lo svolgimento di unutile ad applicare concretamente le competenze apprese e a sperimentarsi su challenge lanciate dal top management del Procurement Enel., improntati ad un approccio al procurement a tutto tondo in abitocome saper comunicare in maniera chiara ed efficace e coltivare le doti di leadership.