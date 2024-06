OVS, Equita aumenta target price e conferma Buy

Equita

OVS

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 3,1 euro) ilsu, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, in una giornata negativa per l'intero mercato, confermando la" sul titolo, dopo la call del management con la comunità finanziaria.Tra i principali spunti: ilè indicato intorno al +5%; per quanto riguarda il, il secondo trimestre è atteso in miglioramento, grazie alla conferma di costi di acquisto più bassi e al venir meno del tema delle vendite della stagione precedente; la società è soddisfatta del livello attuale e dell'attuale qualità del, migliore rispetto allo scorso anno (circa 10 milioni di euro di maggior magazzino dipendono dai problemi di Suez per maggiori tempi di transito); ilFY24 è in calo di 5 milioni di euro YoY, visto ilcompletamento di progetti strategici come il revamping dei negozi principali, l'aggiornamento della logistica e le nuove casse.Equitae migliora il FCF 2025 del 5% a 83 milioni di euro, riducendo i CAPEX 2025 a 80 milioni di euro da 86 milioni di euro."Il titolo ieri ha sofferto qualche presa di beneficio dopo la buona performance (YTD +20%), ma pensiamo abbiavisti i commenti positivi sul momentum delle vendite e dei margini sul 2Q e il messaggio sulla normalizzazione dei capex e dati i multipli che rimangono compressi", si legge nella ricerca.