Buzzi, Equita aumenta target price e conferma Buy

Equita

Buzzi

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (+10%) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, confermando la" sul titolo.Gli analisti hanno migliorato il TP peralla luce del maxi piano infrastrutturale. Per il 2025 si aspettano un EBITDA recurring di 1.293 milioni di euro (+2% YoY con organico -5%), un utile netto di 923 milioni di euro e una cassa netta di circa 1,3 miliardi di euro.A discapito di uno scenario macro sfidante, confermato il Buy considerando che Buzzi: è uno dei titoli maggiormente esposti alla Germania (13% dell'EBITDA) e quindi al maxi piano infrastrutturale recentemente approvato che sebbene non abbia impatti nel breve migliora l'outlook di medio periodo per il Paese; ha un'alta esposizione agli investimenti infrastrutturali sia in Europa che negli Stati Uniti che rimangono da preferire rispetto al residenziale in questo contesto fornendo una maggiore resilienza della domanda; ha la(cassa netta 2025 al 14% della market cap) offrendo protezione e flessibilità operativa. Inoltre, Il nuovo piano di buyback può dare supporto al titolo e conferma un approccio più proattivo del management sulla capital allocation; tratta con uno