Technogym, Equita incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+14%) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, confermando la" sul titolo dopo la pubblicazione dei risultati 2024 Il broker ha(EBITDA 2025-26 +4%, utile netto +4/6%), riflettendo la maggiore base 2024 e confermando le attese di crescita del fatturato (FY25/26 +10/9%) e di miglioramento dei margini (FY25/FY26 +40/40bps vs. prev. +40/30bps)."Technogym vanta alti margini (circa 20%), forte cash conversion (55-60%), molteplici drivers di sviluppo del business, continua innovazione di prodotto, crescita low/mid teens degli utili, 7% della mkt cap in cash (post dvd) - si legge nella ricerca - Confermiamo il Buy sul titolo che,: ex-dvd, 21,6-19,1x PE 2025-26 (vs. 23x medio storico) e 15-13x EV/EBIT (vs. 16x medio storico)".