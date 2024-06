Pirelli, S&P migliora outlook a positivo e conferma rating "BBB-"

Pirelli

(Teleborsa) -ha rivisto la propria valutazione suconfermando il rating investment grade BBB- e migliorando l’outlook da “stabile” a “positivo”.Nel motivare la revisione al rialzo dell’outlook, si legge in una nota, l’agenzia ha sottolineato che Pirelli è "ben posizionata per realizzare il suo piano industriale per il 2024-2025", ha una "solida disciplina sui costi e un forte posizionamento nei pneumatici High Value" che consente di generare uno stabile flusso di cassa operativo con una conseguente riduzione della leva finanziaria.