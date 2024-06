“The Heat Garden” di Iren riceve menzione d’onore al Premio italiano di Architettura

Iren

(Teleborsa) -, il progetto architettonico green realizzato danel quartiere di San Salvario di Torino, ha ricevuto la, il prestigioso riconoscimento che punta alla valorizzazione della qualità architettonica nel Paese ed è promosso e realizzato dale da, l’architetto torinese che ha firmato il progetto, inaugurato nel maggio 2023. Il progetto green è stato anche inseritodedicata al Premio e che sarà visitabile presso il MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo - di Roma fino al 29 settembre 2024."The Heat Garden" è una costruzione con una, realizzata da Iren per ospitare undi teleriscaldamento:– che comprende tre accumulatori e una stazione di pompaggio e ripompaggio – la struttura ospita, con oltre 11 mila piante e alberi e una serra dedicata all’attività didattica. Nella struttura è inoltre presente unaL'opera è un, la cui principale caratteristica è il ricorso al verde come strategia fondamentale per migliorare il rendimento delle strutture, progettate seguendo specifici principi che permettono di ridurre il loro impatto sull’ambiente e aumentare l’integrazione nel tessuto urbano."Siamo orgogliosi della menzione ricevuta nell’ambito del prestigioso Premio italiano di Architettura, che conferma il carattere innovativo del progetto – dichiara, Amministratore Delegato di Iren Energia -. The Heat Garden è una costruzione unica in Italia, che, grazie al progetto firmato dall’architetto Pia, ha saputo unire tecnologia, design e urbanistica in un’area centrale di Torino, accostando attenzione alla sostenibilità e al territorio con soluzioni tecniche di avanguardia.".