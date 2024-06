Bankitalia, richiamo a operatori per carenze e ritardi in rimborsi di pagamenti online

(Teleborsa) - Rifiuto non fondato del rimborso, carenze nell'esecuzione dei rimborsi, lacune nell'informativa alla clientela, inadeguatezza dei meccanismi di tokenizzazione delle carte di pagamento della clientela. Sono i principali problemi rilevati dain seguito adnon autorizzate dagli utenti.Partendo dal presupposto che negli ultimi anni c'è stato un profondo mutamento delle abitudini di pagamento della clientela (caratterizzate dalla progressiva riduzione dell'uso del contante), alla digitalizzazione dei servizi e alla diffusione dell'e-commerce (anche per effetto dell'emergenza pandemica), la Banca d'Italia sottolinea che assumee di ottenere i dovuti rimborsi.Viene ricordato che la legge individua i presupposti in base ai quali l'utente ha diritto a essere rimborsato dal prestatore di servizi di pagamento (PSP) dell'importo dell'operazione disconosciuta e definisce le tempistiche e le modalità di tale rimborso; ciò, con l'obiettivo didell'addebito legato all'operazione non autorizzata, contribuendo a rafforzare la tutela della clientela e favorire la fiducia verso i servizi di pagamento.Banca d'Italia invita, dunque, i PSP "asulla coerenza degli assetti, delle procedure e delle prassi in uso con le previsioni normative e con le aspettative di questo Istituto".Laddove dall'autovalutazione venga rinvenuta l'esigenza di azioni correttive, la Banca d'Italia si attende che sia disposto, con il contributo delle funzioni di controllo, un piano di interventi da attuare nei tempi più rapidi possibili e, comunque, entro dodici mesi dalla pubblicazione delle presenti indicazioni. Le valutazioni e le analisi condotte dai PSP andranno adeguatamente formalizzate e saranno