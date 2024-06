BERS, due finanziamenti per 15 milioni di euro a Intesa Sanpaolo Banka

gruppo bancario italiano

(Teleborsa) - La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo () ha, la controllata delattiva in Bosnia Erzegovina, per complessivi, di cui 7 milioni di euro nell'ambito del programma Go Green per le PMI e 8 milioni di euro nell'ambito del programma Go Digital.Questi nuovi fondi sono, finanziati dall'Unione Europea, si legge in una nota.Il prestito didi euro per le PMI Go Green sarà utilizzato per promuovere gli investimenti nelle tecnologie green, compresi progetti di efficienza energetica e di energia rinnovabile. Il finanziamento didi euro di Go Digital sarà utilizzato per aiutare le PMI bosniache a soddisfare gli standard UE nel campo della protezione ambientale, della salute e sicurezza sul lavoro e della qualità e sicurezza dei prodotti, aumentando il livello di automazione e digitalizzazione impiegato nei processi operativi.La BERS hadi euro in 223 progetti in Bosnia-Erzegovina da quando ha iniziato ad operare nel paese nel 1996.