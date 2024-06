Dl Coesione: arrivano altri 18,4 milioni di euro per l'integrazione cig Alitalia

(Teleborsa) - Arrivanoper finanziare la prestazione integrativa della cassa integrazione dei lavoratori diÈ quanto prevede undepositato in Commissione bilancio del Senato. La norma aumenta da 5,8 a 24,2 milioni di euro le risorse a disposizione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo per garantire che il trattamento complessivo riconosciuto ai lavoratori "".L'intervento, si legge nella relazione illustrativa allegata all'emendamento, si è reso necessario visto che le domande di accesso alla prestazione integrativa perventute all'INPS "risultano di importo complessivo pari ad euro" e "lo stanziamento previsto" dal decreto 10 agosto 2023 "pari a 5,8 milioni non risulta, pertanto, sufficiente".L'esame del decreto coesionein Commissione bilancio del Senato con le votazioni sugli emendamenti sui quali sono già stati acquisiti i pareri.