Culti MiIano, utile netto in forte crescita a 4 milioni nel 2024

CULTI Milano

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi, quotata sul segmento Euronext Growth Milan, ha approvato i risultati dell’esercizio 2024, che chiudono con un risultato ante imposte (EBT) pari a 4,2 milioni di euro (2,2 milioni nel 2023) ed unrispetto agli 1,5 milioni dell'esercizio precedente.Le vendite complessive si attestano a 20,8 milioni, con un incremento dell’8,9% rispetto ai 19,1 milioni del 2023, mentre l'EBITDA p pari a 4,7 milioni(+12% rispetto ai 4,2 milioni del 2023) e l'EBIT a 4,2 milioni (+14,4% rispetto ai 3,6 milioni del 2023).consolidata positiva per 0,2 milioni euro (negativa per Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2023), in miglioramento grazie agli effetti della cessione di BAKEL.