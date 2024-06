doValue, S&P conferma rating "BB" dopo l'acquisizione di Gardant

doValue

(Teleborsa) -su, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, dopo aver annunciato l'acquisizione di Gardent e l'operazione di rifinanziamento.Secondo gli analisti, l'acquisizione di Gardantdi doValue come principale debt servicer nell'Europa meridionale e ne sosterrà il piano strategico. Poiché i volumi degli NPL sono in calo, doValue mira a diversificare le proprie attività di servicing lontano da questo tipo di prestito. L'acquisizione consentirà alla società di aumentare la propria, quelli definiti come unlikely-to-pay (UTP), riducendo al contempo la propria esposizione al servicing degli NPL.L'acquisizione di Gardant aumenterà anche ladi doValue, dato che i suoi ricavi nel 2024 sono stimati a circa 135 milioni di euro e l'EBITDA a 50 milioni di euro, e ha più di 20 miliardi di euro di asset in gestione (AUM). L'entità combinata sarebbe il più grande debt servicer in Italia.Viene ricordato che doValue emetterà fino a 520 milioni di euro die 150 milioni di euro di. Utilizzerà il ricavato per finanziare l'acquisizione; rifinanziare 264 milioni di euro di titoli senior garantiti con scadenza nel 2025; e, nel tempo, sostenere il rimborso di 296 milioni di euro di titoli senior garantiti, quando scadranno nel 2026.L'indica che S&P prevede che l'integrazione di Gardant consentirà a doValue di ridurre la leva finanziaria al di sotto di 3 volte entro la fine del 2025, aumentando al tempo stesso i funds from operations (FFO) to debt oltre il 20% e generando un forte free operating cash flow (FOCF) di oltre 70 milioni di euro l'anno.