eVISO, Websim: impatto trascurabile da emissione di azioni a voto plurimo

(Teleborsa) - Websim Corporate Research () ha confermato il(aper azione) e il(Buy) su, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, dopo che la società ha convocato un'assemblea straordinaria per introdurre il voto plurimo.La proposta riguarda la possibilità di emettere azioni, che hanno gli stessi diritti delle attuali azioni ordinarie ad eccezione del diritto di voto: alle azioni in questione verranno riconosciuti. Qualora l'assemblea approvi tale proposta, gli azionisti potranno chiedere la conversione di parte delle proprie azioni ordinarie in azioni a voto multiplo, ottenendone fino al limite di 15 ogni 100 azioni ordinarie possedute."A nostro avviso, le azioni a voto multiplo fungono da "stabilizzatore della governance" durante i periodi di rapida crescita, creando opportunità per una maggiore flessibilità nell'uso del capitale per attuare piani di crescita strategici, garantendo al tempo stesso la continuità del modello di business, che è la creazione di valore alla base del successo dell'azienda - affermano gli analisti - Riteniamo quindi che questo strumento possa dare ad eVISO".Secondo Websim, questa notizia ha un impatto trascurabile sulle stime e sulla valutazione della società. La view è invariata in attesa della pubblicazione dei KPI al 30 giugno, che sarà pubblicata il 29 agosto, e potrebbe riservare ulteriori