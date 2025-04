De Nora, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,104 euro. Rinnovato CdA

Industrie De Nora

(Teleborsa) - L'di, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberato di approvare la distribuzione agli azionisti di ununitario pari a 0,104 euro per ciascuna azione avente diritto, per un importo complessivo pari a 20.664.689,14 euro, al lordo delle ritenute di legge, corrispondente ad un pay-out di circa il 25% dell'utile netto consolidato, mediante l'utilizzo dell'utile di esercizio. Data di stacco del dividendo sarà il 19 maggio 2025, data di messa in pagamento il 21 maggio 2025 e data di legittimazione al pagamento del dividendo (record date) il 20 maggio 2025.L'Assemblea ha anche deliberato la nomina del nuovoper il triennio 2025-2027, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, composto da: Maria Giovanna Calloni, Federico De Nora, Paolo Dellachà, Mario Cesari, Anna Chiara Svelto, Stefano Venier, Luca Passa, Elisabetta Oliveri, Michelangelo Mantero, Giorgio Metta, Alessandro Garrone e Alice Vatta - tratti dall'unica lista presentata dagli azionisti di maggioranza FDN S.p.A., Norfin S.p.A. e Asset Company 10 S.r.l., titolari, complessivamente, di n. 143.861.635 azioni a voto plurimo e n. 667.489 azioni ordinarie, pari, complessivamente considerate, al 71,66% del capitale sociale e all'85,995% dei diritti di voto. L'assemblea ha confermatoquale Presidente del Consiglio di Amministrazione.