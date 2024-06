FNM, Equita incrementa target price e conferma Hold

Equita

FNM

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 0,67 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, confermando ila "" dopo che il ministero delle Infrastrutture ha richiesto al MISE una serie di simulazioni per valutare l'inclusione di un Terminal Value (TV) alla fine della concessione per il recupero dell'effetto Covid e dell'inflazione sugli opex.Il broker hadi circa il 6%, grazie all'acquisizione di Viridis, mentre le ha ridotte del 3% in media su base omogenea a causa della Rosco (7 milioni di euro di minori leases per il rinnovo del contratto di servizio di Trenord). Stima che il debito netto aumenterà a circa 1 miliardo di euro nel 2026 (rispetto ai 728 milioni di euro precedenti) a causa del consolidamento di Viridis e all'assorbimento di NWC in Ferrovienord.Equitaperché il dividend yield al 5,1% è inferiore rispetto ad altri players infrastrutturali italiani.