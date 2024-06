Illimity SGR, Antitrust non avvia istruttoria su acquisizione Noberasco

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hacon riguardo all'operazione che consiste nell'acquisizione del controllo congiunto di Noberasco da parte di Illimity SGR e di Noberasco Holding.Tra le altre cose, è previsto undi Noberasco, a esito del quale il capitale sociale di Noberasco sarà ripartito come segue: a) determinate azioni di categoria A, prive di valore nominale, rappresentative di una partecipazione pari a circa l'89,33% del capitale sociale, saranno detenute, in piena proprietà, da Noberasco Holding; b) determinate azioni di categoria B, prive di valore nominale, rappresentative di una partecipazione pari al 10% del capitale sociale, saranno detenute, in piena proprietà, da Illimity SGR.Sotto il profilo merceologico, i mercati che rilevano nell'operazione in esame sono quelli in cui opera la società oggetto di acquisizione, ossia della produzione e commercializzazione: (i) deie disidratata e (ii) dei prodotti eper esigenze di benessere e dieta.L'Antitrust afferma che l'operazione nin quanto non dà luogo a sovrapposizioni orizzontali o integrazione verticale di rilievo. L'operazione, infatti, comporta il passaggio da controllo esclusivo a controllo congiunto, con l'introduzione di un socio non attivo nei mercati in cui è attiva la target, e non appare idonea a modificare alcuna dinamica concorrenziale.