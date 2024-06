ISCC Fintech perfeziona cessione di portafoglio NPL per 7,6 milioni di euro

ISCC Fintech

(Teleborsa) - Integrated System Credit Consulting Fintech (), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha perfezionato tre operazioni di, ad un prezzo superiore al valore di carico.L'operazione è stata strutturata ed eseguitache ha agito in qualità di Financial Advisor.Si tratta dell'ennesima operazione della società nell'ultimo periodo. Ilha comunicato di aver perfezionato cinque operazioni di cessione di un portafoglio da crediti NPL per un GBV complessivo di circa 9,5 milioni di euro, ad un prezzo superiore al valore di carico. Ilha sottoscritto un contratto di cessione di un portafoglio da crediti NPL composto da crediti consolidati in decreti ingiuntivi già emessi tutti regolarmente notificati e non opposti, per un GBV complessivo di circa 12,9 milioni di euro, per un valore di 3,15 milioni di euro.