IGD, nel 1° trimestre utile utile ricorrente in leggero calo a 10,2 milioni

IGD-SIIQ

(Teleborsa) -, azienda attiva nella proprietà e gestione di Centri Commerciali e quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, nel primo trimestre del 2025 ha registratopari a, in calo del 12,4% rispetto allo stesso periodo del 2024.L’della gestione caratteristica si attesta a, in calo di 3,8 milioni di euro rispetto al dato del primo trimestre 2024 in seguito alla citata cessione, mentre a perimetro omogeneo registra invece una crescita pari al +2,1%. L’è pari al 72,2%.Il risultato dellaè pari a -17,8 milioni di euro, inferiore di 0,7 milioni rispetto al primo trimestre 2024 (3,9%). Tale risultato, depurato dagli oneri contabilizzati in accordo all’IFRS 16 e dalle partite non ricorrenti legate al rimborso di bond e finanziamenti, è pari a -12,1 milioni di euro, con un miglioramento di 3,7 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2024 (23,4%). La riduzione degli oneri finanziari ricorrenti è dovuta principalmente al significativo miglioramento della posizione finanziaria netta realizzato con le dismissioni effettuate nel 2024 e nel 2025.Il Gruppo chiude il trimestre con unpari a 1,6 milioni di euro, dopo aver contabilizzato ammortamenti, accantonamenti e oneri straordinari per 4,9 milioni. L’, sostanzialmente in linea rispetto al primo trimestre 2024 (-0,9%), nonostante la variazione del perimetro del portafoglio che è stata compensata dai minori oneri finanziari ricorrenti."I risultati del primo trimestre 2025 mostrano i primi, significativi effetti del rifinanziamento annunciato a febbraio che, oltre all’allungamento della durata media delle scadenze, portano ad una riduzione del tasso medio ponderato del debito che oggi è sceso al 5,6%. Guardiamo con attenzione al mercato dei capitali per valutare l’opportunità di finalizzare nuove operazioni e così proseguire la strategia di riduzione del costo - ha dichiarato l'’Amministratore Delegato,-. Continuiamo a monitorare anche le migliori opzioni per la dismissione di asset non core, come la cessione realizzata a febbraio di un centro commerciale del portafoglio rumeno. Il percorso di crescita della gestione caratteristica, uno degli obiettivi strategici del nostro Piano Industriale, continua trimestre dopo trimestre ed è sempre più visibile nei numeri. Abbiamo registrato, infatti, un andamento positivo del business operativo, con una crescita dei ricavi netti da locazione like for like e un incremento del livello di occupancy delle nostre gallerie".