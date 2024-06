Ucraina, niente accordo su ristrutturazione del debito. Continuano colloqui

(Teleborsa) - Ilha annunciato che dal 3 al 14 giugno ha tenutocon i rappresentanti del Comitato dei proprietari degli Eurobond, che comprende grandi investitori istituzionali e altri investitori a lungo termine che possiedono circa il 20% degli Eurobond ucraini, senza tuttavia trovare undi circaScendendo nei dettagli, lo scopo degli incontri era discutere i termini della ristrutturazione di tredici serie di Eurobond dell'Ucraina, che dovrebbe avvenire, raccogliere feedback dal mercato e concordare una struttura che fosse soddisfacente per tutte le parti e consentirebbe all'Ucraina di raggiungere la sostenibilità del debito in conformità con i requisiti del programma dell'Fondo Monetario Internazionale (FMI), si legge in una nota del governo ucraino."L'Ucraina si è consultata costantemente con gli investitori dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala e ha compiuto notevoli sforzi per condurre negoziati con consulenti e membri del Comitato dei detentori di Eurobond sulla base della fiducia reciproca - ha detto il- Abbiamo tenuto conto del feedback degli investitori e del mercato e abbiamo preparato una proposta costruttiva e innovativa che, a nostro avviso, è accettabile per tutte le parti. La nostra proposta è sostenuta dal FMI e dai creditori ufficiali"."So cheda parte loro, ma senza la ristrutturazione l'Ucraina non sarà in grado di finanziare sufficientemente la nostra difesa e di avviare il programma di ripresa e ricostruzione, che è un obiettivo comune per tutti i nostri partner, a partire dal sia il settore pubblico che quello privato - ha aggiunto - Mentre ci avviciniamo alla data finale del differimento degli Eurobond, dobbiamo incoraggiare i nostri detentori di Eurobond a continuare negoziati costruttivi. Le loro proposte dovrebbero riflettere una riduzione più significativa del debito in conformità con i parametri del FMI e l'attuale situazione macro-finanziaria in Ucraina".con gli investitori per risolvere tutte le differenze esistenti - ha detto Marchenko - Siamo fiduciosi che nelle prossime settimane si possa raggiungere un accordo sulla ristrutturazione prima della fine dell'attuale differimento dei pagamenti".