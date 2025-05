Mercati asiatici in territorio positivo, fiducia in un riavvicinamento Cina-Stati Uniti

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Seduta positiva a(+1,66%) spinta dall'ottimismo dettato dalla possibilità di colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina per superare la guerra commerciale attualmente in corso. Segnali incoraggianti sono arrivati da Washington, infatti, dove il Segretario al Tesoro statunitense,, ha dichiarato alla CNBC che si aspetta di vedere progressi nei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina nelle prossime settimane.Anche ilnel weekend aveva assicurato che sono in corso colloqui commerciali con diversi paesi, Cina inclusa, con l'obiettivo di raggiungere un accordo equo con Pechino.Le banche centrali dell'area restano in attesa delle indicazioni che arriveranno dalladomani.Chiusi per festività siache. Balza in alto(+1,94%).Leggermente positivo(+0,51%); consolida i livelli della vigilia(-0,13%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,05%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,02%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,01%.Il rendimento dell'scambia 1,26%, mentre il rendimento per ilè pari 1,63%.